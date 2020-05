Изключителна лоша вест дойде от Италия, след като стана ясно, че бившият полузащитник на Рома Жозеф Буас Перфекшън е починал от сърдечен удар на едва 21-годишна възраст. Смъртта е настъпила в неделя вечерта.

Въпреки че халфът никога не е играл за първия отбор на „джалоросите”, той беше привлечен от клуба, след като показа страхотни игри по време на тренировъчния процес за „вълците”, пише gong.bg .

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o