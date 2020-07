Двама загинали и 73-ма ранени при серия от взривове във фабрика за фойерверки в Северозападна Турция.

По първоначална информация в момента на експлозията в сградата имало 150 души. Гърмежите продължиха часове наред, а заради опасността спасители и пожарникари не успяха да достигнат до мястото.

Мощна експлозия разруши жилищен блок в Китай

At least 41 injured in feared gas explosion at firework factory in Turkey https://t.co/5VV915Lhxn pic.twitter.com/xQAIp2RHR7

Двама пожарникари загинаха при експлозии в парфюмериен магазин в Буенос Айрес

UPDATE - 2 died, 73 injured, rescue operation underway.



Head of Turkish Red Crescent says the chemical gas coming from the explosion has side effects, residents of #Sakarya should not breathe it. Those living nearby the factory should close their doors and windows. #Turkey pic.twitter.com/vnKvtRd9D0