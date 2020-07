Почина най-възрастната котка в света - Ръбъл, от породата Мейн кун, съобщава БТА.

Ръбъл духна 31 свещички през месец май в присъствието на стопанката си Мишел Херитидж от британския град Ексетър. 52-годишната Мишел получила Ръбъл като подарък за своя 20-годишен рожден ден. Тя много обичала животното, защото нямала деца. Ръбъл се радвал на един доста разглезен живот.

