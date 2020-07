Руският космонавт Иван Вагнер, който е част от екипажа на МКС, е успял да заснеме кометата C/2020 F3 /NEOWISE/, предаде ТАСС. Фотографията беше публикувана в страницата на Вагнер в Twitter, предаде БТА.

"На снимката е изобразена най-ярката планета от 7 години насам - C/2020 F3 /NEOWISE/", беше придружаващият текст към изображението. Космонавтът отбелязва също, че на фотографията присъстват и сребристи мезосферни облаци. На следващата обиколка на МКС около Земята Вагнер успял да заснеме кометата още по-отблизо.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years.



Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station!#ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6