Музикантът Бенджамин Киоу - единствен внук на легендата Елвис Пресли, е сложил край на живота си. Той беше само на 27 години, съобщава Daily Mail.

Младежът е намерен мъртъв в имението на майка си в Калабасас, Калифорния. Изясняват се причините, които са го подтикнали към фаталната постъпка.

TMZ подчертава, че Киоу се опитвал да скрие от обществеността детайли от личния си живот. Известно е само, че също като дядо си е бил и музикант.

Мениджърът на Лиза-Мари Пресли - единственото дете на Елвис Пресли - посочи, че „сърцето й е разбито, тя е неутешима и опустошена“.

