Бащата на суперзвездата Лионел Меси - Хорхе Меси, пристигна в "Барселона" за среща с ръководството на каталунците и разкри пред медиите, че синът му трудно ще остане в клуба.

"Барселона" и "Манчестър Сити" са постигнали съгласие за Меси

При пристигането му за преговорите с президента Хосеп Мария Бартомеу, бащата на Меси, който е и негов агент, уточни, че Меси трудно би останал на "Камп Ноу", но все още не са водени преговори с "Манчестър Сити".

📽 — Jorge Messi answers questions from a journalist. [@DeportesCuatro]



Journalist: “ Is Leo going to go leave Barça or what?”

Jorge Messi: “I don't know”

Journalist: “How do you see it?

Jorge Messi: “Difficult”

Journalist: “Difficult to stay?”

Jorge Messi: “Yes” pic.twitter.com/OBleib6efs