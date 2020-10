Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио заяви, че планира да върне девет квартала под строга карантина, след като случаите на коронавируса се увеличават в града, който до голяма степен беше установил контрол над пандемията.

"Днес, за съжаление, не е ден за празнуване", каза де Блазио и обяви, че ще поиска да затвори всички несъществени бизнеси и всички училища в девет района на Бруклин и Куинс.

