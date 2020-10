Пожарникарите в Турция се борят с мащабен горски пожар, който избухна в Белен в южната провинция на страната - Хатай. Пламъците бързо се разпространили и в други области на провинцията, граничещи със Сирия, включително пристанищните Искендерун и Арсуз.

Огнената стихия затвори пътища, свързващи Белен с два района. Властите в провинция Хатай обявиха, че има риск за жилищните райони и затова те са били евакуирани. Територия, използвана като митнически склад, също е била засегната от пожара.

Southern Turkey 🇹🇷 and parts of Syria 🇸🇾 are on fire right now.



This is footage from the forests of Turkish Hatay province today.



The recent exceptional heatwave and dry conditions have played a crucial role in exacerbating the situation.pic.twitter.com/C5r9EHvCh4