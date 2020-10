Терор в Ница и серия атаки във Франция станаха днес. Трима души бяха убити при нападение с нож в църква в Ница. Две от жертвите издъхнали в базиликата „Нотр Дам”. При атаката има и ранени, сред които един полицай.

През целия ден в ход беше мащабна полицейска акция, а в страната обявиха най-високата степен за риск от терористична заплаха.

Нападението се случва рано тази сутрин. Докато атакувал с нож жертвите, нападателят крещял “Аллах е велик”. Към този момент се знае много малко за самоличността му, освен, че става дума за млад мъж, представил се под името Браим.

BREAKING - Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack," then beheaded a person inside the church of Notre-Damme in Nice. 2 more dead.pic.twitter.com/2VGf29Ateo