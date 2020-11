Вулканът Стромболи днес е изригнал отново. Експлозията на вулкана, разположен на едноименния италиански остров в Тиренско море край Сицилия, беше регистрирана рано в понеделник сутринта, съобщават изследователи на острова.

The spectacular explosion at Stromboli of this morning (16 November 2020) as recorded by the INGV-Osservatorio Etneo surveillance cameras. Note (at 00:37) how the site of the explosion rapidly bulged in the seconds before the event! Hi-res version here: https://t.co/IgaxCanob5 pic.twitter.com/09LpUMwjXh