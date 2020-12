Огромна плаваща пожарна станция отвори врати в Сан Франциско. Тя ще помещава трите спасителни плавателни средства на пожарната служба в града, замествайки 105-годишната станция "Ембаркадеро", съобщават от отдела за благоустройство на града.

Станцията е разположена върху 14 900 квадрата и е защитена от четири 150-футови вертикални стоманени водачи. Смята се, че плаващата структура е по-малко податлива на земетресения и повишаване на морското равнище.

The innovative, new floating Fire Station 35 is deftly guided to its new home by the tireless tugboat and construction crews. @SFFDPIO pic.twitter.com/8BnPCfVr0H — SF Public Works (@sfpublicworks) December 3, 2020

Шефът на пожарната в Сан Франциско Жанин Никълсън заяви в изявление, че многото бедствия случили се в града, показват важността от новата придобивка.

San Francisco has unveiled this floating fire station. The structure for the emergency service is believed to be the first of its kind in the world 🚒



Latest news from the US: https://t.co/SRHwdBSFi9 pic.twitter.com/DzaumzXmLX — Sky News (@SkyNews) December 4, 2020

„Проектът ще осигури нова и модернизирана инфраструктура, аварийно оборудване и персонал, необходими за оптимизиране на критичната работа, която изпълнява“, каза Никълсън.

Плаващата станция е транспортирана от остров, където е построена върху стоманена рамка. Тя пък е била проектирана в Шанхай.

A new floating fire station, possibly the first of its kind in the world, has arrived at its permanent home in San Francisco. https://t.co/dJTSMNmF7o pic.twitter.com/wWgEBFNDqt — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 4, 2020

Водена от два влекача, станцията пътува около 2 часа, когато приливите са подходящи, за да и позволят да бъде преместена през залива на Сан Франциско.

Crews finish securing floating Fire Station 35 to the piles before sunrise. @SFFDPIO



Learn more about this innovative project: https://t.co/JGWYEiwjVO pic.twitter.com/KZjSBgbJtV — SF Public Works (@sfpublicworks) December 3, 2020

