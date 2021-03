Мощно земетресение удари бреговете на Нова Зеландия. Трусът е бил с магнитут 7,3 по Рихтер. Издадено е предупреждение за възможност от цунами, съобщава „Дейли мейл”.

Земетресението е регистрирано на дълбочина от 10 километра и е станало малко преди 2:30 часа новозеландско време. Епицентърът е бил на 177 километра от Гизбърн.

Initially in as a 7.3 and now revised to a 6.9, a strong earthquake has struck just off the northeast coast of New Zealand. pic.twitter.com/73YayIBsSP