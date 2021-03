Ново силно земетресение бе регистрирано край Нова Зеландия.

Трети мощен трус разлюля Нова Зеландия (ВИДЕО)

Трусът с магнитуд 6,4 е станал днес на дълбочина от 9,2 километра под морското дъно, с епицентър на 176 километра североизточно от град Гизбърн, който е с население от 34 хиляди души, съобщи Геоложкият институт на САЩ.

Earthquakes continued to rock #NewZealand's North Island on Saturday with the US Geological Survey recording a magnitude 6.4 shock the day after a Pacific-wide #tsunami alert sparked by a monster quake.



https://t.co/ZkK54EseBd