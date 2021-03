Един човек е загинал при наводненията в Сидни, съобщи ДПА. Той е бил намерен днес следобед в автомобила си в северозападен квартал на града. Премиерът на Нов Южен Уелс Гладис Береджиклян изрази съболезнования в парламента, малко след като на сутрешната пресконференция каза, че е "просто чудо", че все още няма смъртни случаи в разразилата се криза.

Масова евакуация заради наводненията в Сидни (ВИДЕО+СНИМКИ)

There are major floods at the fringe of Sydney, Australia



NSW's Premier just warned parts of the state were experiencing a "one in 100-year event"



How many "one in 100-year events" do we need each year for Australia to free itself from the clutches of coal, oil & gas?#climate pic.twitter.com/3JYPBCrjok