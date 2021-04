Йорданските власти обещават допълнителна яснота, ден след вълна от арести "по съображения за сигурност", най-вече на близки до кралското семейство, а държавен вестник предупреди, че "стабилността" на кралството е "червена линия", която не трябва да бъде прекрачвана, предаде Франс прес, цитирани от DarikNews.



Доведеният брат на йорданския крал Абдула Втори - принц Хамза, съобщи, че е под домашен арест в двореца си в Аман, след като бил обвинен от армията в действия срещу "сигурността на кралството".



Във видеоклип, предоставен на Би Би Си от адвоката му, йорданският принц заявява, че началникът на генералния щаб на армията е дошъл в дома му и му е казал, че "не може да излиза".



Принцът отрича да е участвал в заговор и обвинява властите на страната в "корупция" и "некомпетентност".

