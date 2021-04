Британската кралица Елизабет Втора изпълни днес първите си обществени задължения след погребението на своя принц Филип, който почина по-рано този месец на 99-годишна възраст, предаде Ройтерс.

Тя проведе видеоконферентен разговор с чуждестранни дипломати. На публикувани снимки 95-годишната британска кралица се усмихва по време на аудиенция с новите посланици на Латвия и Кот д'Ивоар.

Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace.

🇱🇻Her Excellency Mrs Ivita Burmistre, Ambassador from the Republic of Latvia.

🇨🇮Her Excellency Mrs Sara Affoue Amani, Ambassador from the Republic of Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/LIjQWwacLp