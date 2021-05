Григор Димитров научи жребия си за Мастърса в Рим. Българският тенисист ще се изправи срещу квалификант в първия кръг, а евентуално във втория съперник ще бъде отново играг преминал през пресявките, пише Gong.bg .

Жребият прати поставени под №16 българин в най-горната част от схемата, където е световния №1 Новак Джокович. Това означава, че двамата могат да се срещнат един срещу друг в трети кръг. Сърбинът почива на старта, след което ще се изправи срещу победителя от двубоя между Даниел Евънс и Тейлър Фриц.

Here we go!!! 😎

The #IBI21 #ATP Main Draw!🚀 pic.twitter.com/sNVkyUMq01