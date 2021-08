Нов модел самолет се разби край Москва по време на тестове. Трима души са загинали в катастрофата.

Военно-транспортната машина Ил-112 беше единственият функциониращ прототип на този модел самолети, с които Русия иска да замени масовия Ан-26.

На аматьорски кадри от инцидента се вижда как двигателят на тестовата машина се подпалва. Тя рязко се наклонява надясно и пада в гора от сравнително малка височина. Малко по-късно се виждат пламъци и кълбо дим. На борда са били двама пилоти-изпитатели и бордови инженер, който е участвал в първия полет на Ил - 112 в началото на 2019 г.

