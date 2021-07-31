Пилотът е катапултирал и е жив

Руски боен самолет Су-35С, изпълняващ учебно-тренировъчен полет, се разби в акваторията на Охотско море, в Хабаровския край, поради отказ на двигателя, а пилотът е успял да катапултира и е останал жив, съобщи пресслужбата на Източния военен окръг, цитирана от ТАСС.

"На 31 юли 2021 г. в Хабаровския край при изпълнение на планови учебно-тренировъчни полети е отказал двигателят на самолет Су-35С. Пилотът е катапултирал, бързо е бил локализиран от издирвателната група и транспортиран на летището на базиране. Животът и здравето на пилота са извън опасност", се посочва в съобщението на пресслужбата.

Пресслужбата отбеляза, че по предварителни данни самолетът е паднал в акваторията на Охотско море.

"Разследването на инцидента се води от комисия на Източния военен окръг", подчерта пресслужбата.

 
Източник: БТА