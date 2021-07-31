Руски боен самолет Су-35С, изпълняващ учебно-тренировъчен полет, се разби в акваторията на Охотско море, в Хабаровския край, поради отказ на двигателя, а пилотът е успял да катапултира и е останал жив, съобщи пресслужбата на Източния военен окръг, цитирана от ТАСС.

The Su-35S plane crashed in the waters of the Sea of Okhotsk after an engine failure https://t.co/6WLKZYBNV7 — vladvlad (@vladwlad777) July 31, 2021

"На 31 юли 2021 г. в Хабаровския край при изпълнение на планови учебно-тренировъчни полети е отказал двигателят на самолет Су-35С. Пилотът е катапултирал, бързо е бил локализиран от издирвателната група и транспортиран на летището на базиране. Животът и здравето на пилота са извън опасност", се посочва в съобщението на пресслужбата.

Падение самолета Су-35С в Хабаровском крае стало первой катастрофой этого истребителя.



Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, у воздушного судна отказал двигатель. Летчик успел катапультироваться, угрозы его здоровью нет: https://t.co/3tbvBNAWZj pic.twitter.com/BPW88dBHMQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 31, 2021

Пресслужбата отбеляза, че по предварителни данни самолетът е паднал в акваторията на Охотско море.

Летчик катапультировался во время падения Су-35С в Хабаровском краеhttps://t.co/EHpwUR3zPW pic.twitter.com/ntmi50q1Wg — Ридус (@RidusNews) July 31, 2021

"Разследването на инцидента се води от комисия на Източния военен окръг", подчерта пресслужбата.