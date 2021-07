Руски боен самолет Су-35С, изпълняващ учебно-тренировъчен полет, се разби в акваторията на Охотско море, в Хабаровския край, поради отказ на двигателя, а пилотът е успял да катапултира и е останал жив, съобщи пресслужбата на Източния военен окръг, цитирана от ТАСС.

The Su-35S plane crashed in the waters of the Sea of Okhotsk after an engine failure https://t.co/6WLKZYBNV7