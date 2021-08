Иконата на френското кино от 60-те години на миналия век и видна защитничка на правата на животните Брижит Бардо се мобилизира срещу планирано отстрелване на 3000 лисици в Северна Франция, предаде ДПА.

"Разрешението за отстрелване на лисиците е скандално", пише 86-годишната Бардо в отворено писмо до префектурата в Бове.

"Тези животни обогатяват биологичното разнообразие и са важни съюзници на фермерите. Вашето разрешение за избиването им не е нищо друго освен подчинение на ловното лоби", пише още разгневената актриса.

Brigitte Bardot (great animal activist) Foundation announcement: Plans to massacre 3000 foxes by Mar/22 to regulate population. Say NO to this killing by sending email to ddt-seef-cf@oise.gouv.fr https://t.co/I780Sam4OI