Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обсъди обстановката в Афганистан с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи самият той в Туитър.

Discussed recent developments in Afghanistan with @RTErdogan



A common challenge for both Turkey and the EU.



Full understanding on need to ensure safe exit of nationals, local staff and families and to ensure support for vulnerable Afghans and host communities in the region.