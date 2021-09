Горски пожар, бушуващ в южната част на Испания, наложи евакуацията на 500 души от намиращия се там курорт Естепона, предаде днес Ройтерс, като се позова на местните власти.

Пожарът е избухнал вчера сутринта. Около 250 огнеборци се опитват да загасят огъня. Местните власти поясняват, че районът е труднодостъпен, със стръмните склонове, което усложнява работата на пожарникарите. В допълнение на това има и силен западен вятър.

Жителите на общините Абехерас, Форест хилс и Монте майор са били евакуирани. Говорителка на андалуската гражданска отбрана каза, че не разполага с данни за други изложени на риск общини. Заради пожара са затворени няколко пътища. Курортът Естепона, който е близо до Малага, е популярен сред британските пенсионери и летовници.

Pictures of the fire in #Estepona it’s still very much active sadly 😔



The terrace is covered in ash. I really hope everyone is ok. 🙏🏼



The firefighters have been there since 10pm last night. Heroes they really are#sierrabermeja pic.twitter.com/ns4MN9ce1D