Торнадо на малкия италиански остров Пантелериа уби двама души и рани няколко други, предадоха АП и ДПА.

Стихията прекърши електрически стълбове и дървета и нанесе повреди по покриви на сгради, съобщиха местните противопожарни служби.

Според италианската агенция АНСА загиналите са жители на средиземноморския остров, който е популярна туристическа дестинация. Винченцо Кампо, кметът на Пантелериа, каза по тв канал "Скай Те Дже 24", че двама от ранените са в тежко състояние. По думите му няма безследно изчезнали хора.

