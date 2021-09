Палестинец рани с нож днес двама израелци близо до централната автогара на Йерусалим, а после бе неутрализиран от охранител, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на израелската полиция.

Ранените израелски граждани са на около 20 години. Те са били откарани в болница, където състоянието им е стабилизирано. На нападателя също се оказва медицинска помощ след прострелването от охранителя.

