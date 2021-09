Работата по възстановяването на поразената от пожар парижка катедрала "Нотр Дам" може да започне, след като вече приключиха дейностите по обезопасяване на обекта, съобщиха АФП и Ройтерс.

Скоро след пожара от април 2019 г. френският президент Еманюел Макрон обяви, че катедралата от дванадесети век ще бъде възстановена, а по-късно се ангажира, че ще възобнови дейността си като храм през 2024 г.

