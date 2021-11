Американският Държавен департамент обяви вчера, че дава награда до 5 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето на Аурелиано Гусман Лоера, брат на известния мексикански наркотрафикант Ел Чапо, и трима братя наркотрафиканти, предадоха световните агенции. Аурелиано Лоера е брат на бившия шеф на картела Синалоа Хоакин Гусман - Ел Чапо. Лоера е обвинен заедно с братята Руперто, Хосе и Ериберто Салгуейро Неварес в международен трафик на наркотици.

