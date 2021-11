Делфинът с опашка-протеза, звезда от филмите "Уинтър:историята на един делфин", почина в аквариума във Флорида, съобщи Асошиейтед прес. Женската 16-годишна афала страдаше през последните дни от стомашно-чревно заболяване. Уинтър е издъхнала в ръцете на ветеринарите, които са я подготвяли за медицинска процедура в аквариума "Клиъруотър", където делфинът живееше отдавна.

praying winter pulls through and sending love to everyone working to get her better <3

took these of winter last year before all the phins moved into the new dolphin complex, all 3 girls were having an absolute blast w the hose🥺 pic.twitter.com/WPJcdahtwE