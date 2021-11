Парламентът на Латвия реши днес да лиши от право на глас неваксинираните депутати. Те са лишени и от правото да участват в дебатите, предаде Ройтерс. Латвия, която е сред страните от ЕС с най-ниско ниво на ваксинация, въведе тази есен локдаун заради големия прираст на случаите с коронавирус и риска от претоварване на болничната мрежа.

Австрия предвижда забрана за излизане от домовете на неваксинирани

Решението за налагането на ограничения, вкл. лишаване от заплата за отказващите да се ваксинират депутати, бе взето с 62 гласа в 100-местния Сейм. Мярката влиза в сила от понеделник и ще продължи до средата на следващата година.

HUGE—Latvia 🇱🇻 bans unvaccinated lawmakers from voting in Parliament and in municipal councils. #whycantwebeLatvia? #vaccinate

https://t.co/CesBP4bySs