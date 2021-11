Федерален съдия от САЩ осъди съпругата на задържания мексикански наркобарон Хоакин "Ел Чапо" Гусман на три години затвор във вторник по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари.

Присъдата е по-малка от поисканите от прокуратурата сравнително леки четири години, като съдия Рудолф Контрерас признава, че Ема Коронел Аиспуро е била млада тийнейджърка, когато се е омъжила за безмилостния наркобарон и с готовност се е признала за виновна и е сътрудничила след ареста ѝ през февруари 2021 г.

Wife of Mexican drug lord 'El Chapo' to face sentencing in U.S. court https://t.co/o4Kg50vxEK pic.twitter.com/SegaEsGe4q