Япония даде на НАСА за изучаване фрагменти от астероида Рюгу, които бяха доставени на Земята от сондата "Хаябуса-2" преди година, съобщи сайтът NHK, като цитира японската Агенция за изследване на космическото пространство (ДЖАКСА).

На базата на подписано споразумение на американските специалисти са предоставили фрагменти с тегло от около 0,5 грама за проучвания. Това е около 10% от общото количество, получени проби от астероида.

"Изпращаме проби в чужбина, като се надяваме да потвърдим резултатите от нашия собствен анализ или да получим съвсем нови данни", обясни на пресконференция Юичи Цуда от ДЖАКСА.

Анализ на японски експерти показа вероятност за наличие на вода и органични вещества.

JAXA's #Hayabusa2 delivered the samples from asteroid #Ryugu to Earth on Dec. 5, 2020. The sample capsule landed near Woomera, Australia at about 18:00 UT. Image 1: Reentry of the sample return capsule as seen from Coober Pedy. Image 2: The capsule & its parachute. Credits: JAXA pic.twitter.com/mtJv5qMV0C