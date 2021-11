НАСА планира да разбие космически кораб в астероид, като мисията трябва да започне във вторник, съобщи ЮПИ, цитирайки представители на американската космическа агенция. Целта е да се покаже как човечеството би могло да предотврати фатален сблъсък чрез промяна на траекторията на движение на действително опасни космически тела.

Сондата ДАРТ (DART - Double Asteroid Redirection Test) е планирано да бъде изстреляна във вторник сутринта българско време.

За първи път космически кораб ще се опита да се разбие в астероид следващата есен като експеримент, за да покаже как може да се промени траекторията на този вид космическо тяло, ако се насочи към Земята, обясни Лори Глейз от НАСА.

През септември или октомври 2022 г. сондата ДАРТ трябва да се блъсне в астероида Диморфос, който е с диаметър 160 м. В резултат той би трябвало да промени орбитата си около по-големия Дидимос, чийто диаметър е 780 м. Те не представляват заплаха за Земята.

Компанията "СпейсЕкс" планира да стартира мисията от полигона на военновъздушната база "Ванденберг" в Калифорния. Ракетата-носител "Фалкон-9" или ще излети във вторник, или ще трябва да се изчака друг подходящ прозорец за изстрелване след 84 дни.

Мисията, която ще изпробва системата на НАСА за защита на Земята от астероиди, е на стойност 330 милиона щатски долара.