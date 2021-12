Фермерът Мулайам Сингх от област Пана в индийския щат Мадхя Прадеш не можел да повярва на късмета си, когато в понеделник при разкопаване на полето изкопал 13-каратов диамант на стойност над 5 млн. индийски рупии (66 375 долара). Партньорите на Сингх са изкопали и шест други малки необработени диаманта, като са депозирали скъпоценните камъни в правителствен отдел за добив на диаманти.

