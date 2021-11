Чифт гривни с диаманти на Мария-Антоанета бяха продадени за 7,46 милиона швейцарски франка (8,3 милиона щатски долара) на търг на "Кристис" в Женева, съобщиха световните информационни агенции.

The bracelets had been in the possession of Antoinette's family for over 200 years and were expected to fetch between $2 million to $4 million before the auction. https://t.co/RNG6FbMMkl