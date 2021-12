В Индонезия мълния удари охранител, който се движел под чадър в дъжда. За това съобщава порталът News.Fox24, а видеото се появи в Telegram-канала "Raging World".

Инцидентът е заснет от камера за видеонаблюдение. На кадрите се виждат искри след удар от мълния в тялото на жертвата, който се движел из площадката на складова база. Мъжът веднага паднал на земята, а колегите му веднага се затичали към него. По-късно от местната полиция уточниха, че пострадалият е на 35 години, който е оцелял след интензивно лечение в болницата.

През август 17 души загинаха и шестима бяха ранени от мълния по време на сватба в Бангладеш. Инцидентът е станал, когато мълния удари кораб, превозващ няколко десетки сватбари през река Падма.

