Властите в Токио отмениха традиционната церемония за посрещане на новата година на кръстовището пред гара Шибуя, считано за едно от най-натоварените в света. Това се прави за втора поредна година като част от борбата срещу разпространението на коронавируса, съобщи на уебсайта си администрацията в града.

В популярните социални медии в Япония се разпространяват призиви да не се ходи до кръстовището Шибуя. Очаква се в навечерието на Нова година там да бъдат разположени допълнителни полицейски сили.

Shibuya Crossing is one of the largest intersections in the world, with up to 500,000 people passing through each day! During Halloween and the New Year's countdown, this area is very crowded with people.

На 31 декември в 23:00 ч. ще бъдат изключени и 13-те гигантски екрана, разположени около кръстовището, които непрекъснато излъчват реклами, видеоклипове и др. Това се прави и за да се избегне привличането на хора в района и обичайното им струпване в последните часове на старата година.

Средно 3000 души преминават през кръстовището пред гара Шибуя при зелен сигнал на светофара, т.е. на всеки две минути. През празничните и почивните дни от там преминават средно 390 000 души дневно.

В навечерието на Нова година десетки хиляди жители на Токио и туристи са се събирали около кръстовището преди пандемията.

