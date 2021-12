Поставен пред дома на семейство в Британска Колумбия макет на елена Рудолф и по-специално червеният му нос стана неустоима мишена за агресивни местни елени.

Арлийн Чмелик от Форт Нелсън разказва, че първоначално семейството ѝ е поставило триизмерна мишена за стрелба с лък, изработена с размера и формата на белоопашат елен. Рудолф – белоопашаткото с червен нос, привлякъл преди около 5 години вниманието на местните елени, които очевидно не успели да направят разлика между мишената и истинските си събратя.

Чмелик сподели наскоро във Фейсбук видео, запечатало скорошно нападение срещу декорацията.

"Всяка година някой елен в района го напада или го удря, преобръща го и го чупи", казва Чмелик пред CBC News.

The Rudolph lawn ornament that led a real deer to lock antlers and throw down. #TheMoment pic.twitter.com/d7QkmxQHQX