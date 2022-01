Най-малко един човек е загинал, а други девет са ранени при експлозия в къща в Бронкс, която е довела до пожар и срутване на част от сградата. Това съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на нюйоркската пожарна.

Според телевизия CBS причината за експлозията все още не е установена, но се предполага, че става дума за експлозия на газ. Инцидентът е станал около 11:00 ч. местно време на улица "Фокс".

New York City firefighters battled a two-alarm fire at a residence in the Bronx on Tuesday following reports of an explosion at the location. Firefighters said seven people, including three NYPD officers, were injured in the incident. pic.twitter.com/GZwkq80dug