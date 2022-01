На снимка от космическия телескоп "Хъбъл" астрономите са видели мост от горещ газ, който свързва черна дупка в центъра на галактиката джудже Henize 2-10 и близкия регион на звездообразуване. Данните за скоростта на изтичане на газ от черната дупка и възрастта на звездите показват причинно-следствена връзка между двете. Резултатите са публикувани в списание „Nature“.

Черните дупки обикновено се представят като чудовища във Вселената, които разкъсват приближаващите се звезди и поглъщат тяхната материя. Данните от телескопа "Хъбъл" показват черната дупка в центъра на галактиката Henize 2-10 в нова светлина. Тя не потиска, а стимулира образуването на звезди около нея. Снимките от „Хъбъл“ и спектроскопските резултати показват изтичане на газ от черната дупка към района, където се раждат ярките звезди.

Галактиката джудже Henize 2-10 се намира на около 30 милиона светлинни години от нас, в южното съзвездие Пиксид. В него има около десет пъти по-малко звезди от Млечния път, а в центъра му се намира масивна черна дупка. Тази малка галактика е в центъра на вниманието на астрономите от десетилетие насам заради дебата за възможността за съществуването на масивни черни дупки в непропорционално малки галактики.

Изображението на централната област на галактиката джудже Henize 2-10 с формиране на звезди показва изтичане или мост от горещ газ, който свързва масивната черна дупка на галактиката с област на формиране на звезди, намираща се на 230 светлинни години.

Учените смятат, че преди няколко милиона години поток от горещ газ се е блъснал в плътен газов облак и се е разпространил "като вода от маркуч, попаднал в купчина кал". Сега струпванията на млади звезди се подреждат перпендикулярно на потока, маркирайки пътя на неговото разпространение. Данните показват, че газовият поток се е движил със скорост около 1,6 милиона километра в час.

Black hole is spotted 'giving birth' to stars in a nearby dwarf galaxy https://t.co/GEAnWhzMI8 via @MailOnline