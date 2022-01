Най-малко 16 души загинаха тази нощ при пожар в дискотека, предизвикан от фойерверки, в богат квартал на камерунската столица Яунде, съобщи правителството, цитирано от Франс прес.

Трагедията се случи, докато страната е домакин на мачовете от Купата на африканските нации, най-важното футболно първенство на континента.

По първоначални данни, освен загиналите в "случайния пожар" има и осем тежко ранени, уточни в комюнике министерството на съобщенията.

Пожар в бивше емблематично столично заведение (ВИДЕО+СНИМКИ)

At least 16 people were killed and eight others were seriously injured when a fire broke out at a nightclub in Yaounde, Cameroon's capital, authorities said https://t.co/hocfZ1IzkB pic.twitter.com/HvKe7mBLac — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 23, 2022

Cameroon: 16 Killed, 8 Seriously Injured in 'Accidental Blaze Caused by Fireworks' at Nightclub The fire engulfed the main room of Liv's Night Club in capital Yaounde's upmarket Bastos district, home to embassies and dipl... #World by #News18 https://t.co/QYMwkUBIyS — Market’s Cafe (@MarketsCafe) January 23, 2022

Пламъците избухнаха в основната зала на "Лив'с найт клъб", разположен в квартала Бастос, който е изпълнен с луксозни къщи, посолства и дипломатически резиденции. Според министерството са последвали и две експлозии, причинили "паника и блъсканица".

YAOUNDé - Cameroon's government said Sunday that 16 people were killed in a fire caused by fireworks in a nightclub in the capital Yaounde, the tragedy occurring as the nation hosts the Africa Cup of Nations football tournament. #BangkokPost #World https://t.co/56tu4MK4pR — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 23, 2022

At least 16 people were killed and eight others were seriously injured when a fire broke out early Sunday morning at a nightclub in Yaounde, Cameroon's capital, authorities said. https://t.co/A9xORskHKx — ANews (@anews) January 23, 2022

BBC News - Cameroon nightclub fire: Liv's Night Club in Yaoundé hit by deadly blazehttps://t.co/03og1uKzvr — Derek Bryant (@DerekJohnBryant) January 23, 2022