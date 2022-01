Детските градини, основните и средните училища в района на Атика, по-голямата част на Атина и други части на Гърция ще бъдат затворени днес и утре, а учениците ще учат онлайн заради бурята "Елпида", която според метеоролозите ще донесе обилен снеговалеж.

Ледено начало на седмицата

One of the most popular islands in #Greece covered in snow this morning. #Mykonos pic.twitter.com/G8JqUenIY3

Утре ще бъде взето решение дали учениците ще се върнат на училище в сряда.

„Настоятелно призоваваме гражданите да бъдат много внимателни и да избягват всякакви ненужни пътувания през следващите 48 часа“, каза министър Христос Стилианидис, добавяйки, че страната е изправена пред „трудни два дни и се изисква бдителност от всички“.

Our back garden this morning. The first snow this winter in Athens (I hope the last also). #Greece pic.twitter.com/Wh0nwt0rpp