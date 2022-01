Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че ПВО отбраната на страната е прехванала ракета на хусите над Абу Даби късно в неделя, когато на визита в емирството още е бил израелския президент Ицхак Херцог, предаде Ройтерс. При атаката няма пострадали или щети, тъй като отломки от ракетата паднали в ненаселен район.

Последвал ответен удар на водената от Саудитска Арабия коалиция по ракетна площадка на хусите в провинция Ал Джауф в Йемен. Кадри от удара бяха показани в акаунта в Twitter на военното министерство на ОАЕ.

UAE MOD Joint Operations Command announces at 00:50 UAE time the destruction of platform for ballistic missile launched from Al-Jawf, Yemen towards UAE. Missile was intercepted at 00:20 by air defences. Video of successful destruction of missile platform and launch site pic.twitter.com/CY1AoAzfrp