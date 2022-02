Френски пивовар направи синя бира, като използва за естествен пигмент водорасли, съобщи Ройтерс. Бирата "Line" е резултат от сътрудничество между фирма, която иска да популяризира водораслите като хранителна добавка, и пивоварна, стремяща се да предложи отличаващ се продукт.

Бирата се продава добре, каза Себастиан Вербеке, който работи в пивоварната Hoppy Urban Brew. "Купувачите проявяват огромен интерес и любопитство". Синият оттенък се получава със спирулина. Водораслите се отглеждат в басейни от компанията Etika Spirulina в Северна Франция. Съдържащият се в тях фикоцианин се добавя в процеса на варене.

