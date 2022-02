Полицията в Атина и Тесалоники проведе операции по претърсване на различни фенклубове в Гърция и конфискува оръжия.

Според униформените, четири подобни клуба били обискирани в Атина, а 13 други в северния град Тесалоники, където във вторник 19-годишно момче бе фатално намушкано. Фенклубовете, които били претърсени, били тези на отборите от Суперлигата АЕК, Панатинайкос, Олимпиакос, ПАОК и Арис.

Дузина ножове, брадви, сигнални ракети, дървени и петални тръби, димни бомбички и мотоциклетни каски били конфискувани по време на операциите. От полицията добавиха, че не са били арестувани хора.

