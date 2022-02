Украинският президент Володимир Зеленски днес съобщи на акаунта си в "Туитър", че е обсъдил ситуацията около Украйна в телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

Had a phone conversation with @eucopresident. Discussed current situation around 🇺🇦 & its de-escalation within all existing formats. We're making diplomatic efforts to restore peace and continue practical cooperation in all areas. Grateful to 🇪🇺 for the continued support to 🇺🇦