Руската тенис звезда Андрей Рубльов се обяви срещу военните действия, предприети от родината му срещу Украйна.

В петък Рубльов се изправи срещу Хуберт Хуркач на полуфиналите на Дубай Тенис Чемпиъншипс.

Russian tennis player Andrey Rublev wrote "No War Please" on a TV camera moments after advancing to the final at the Dubai Championships on Friday.



More: https://t.co/vJhnqOUhho pic.twitter.com/LIftNAntZ6