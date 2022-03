Двама души са загинали, а повече от 20 са ранените и откарани в болница след кървавото меле, което прекрати мача от мексиканското първенство между Керетаро и Атлас.

Насилието пламна в 63-ата минута на стадиона "Ла Корехидора" в град Керетаро, столица на едноименния щат. Охранителите отвориха вратите на стадиона, за да позволят на феновете да избягат, но някои продължиха да си разменят удари, принуждавайки играта да бъде спряна и играчите да отидат в съблекалнята. Разиграха се хаотични сцени с ръкопашни хватки, яростни ритници и юмруци.

Монитор на VAR беше унищожен по време на сблъсъците, като в социалните медии бяха публикувани изображения, показващи наранени фенове, лежащи на земята.

At least 22 people were injured when violence broke out among the crowd at a top-flight match in Mexico.



The @LigaMX encounter between Queretaro and Atlas was abandoned after 63 minutes when fighting spilled on to the field at La Corregidora stadium. pic.twitter.com/TtYLiaNXco