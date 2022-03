През последните седмици буквата „Z“ се превърна в символ на подкрепа за руската инвазия в Украйна. Освен върху руските танкове символът намери своето място върху тениски на хора с проруски възгледи, а също и върху лични превозни средства. За това ни разказват от The Insider, цитирани от Vesti.bg .

Символът беше забелязан за първи път през февруари върху руски танкове, движещи се в Донецката област в Украйна. Според някои военни експерти символът е начин руските сили да разграничат техниката си от украинската.

Камил Галеев, бивш сътрудник на Галина Старовойтова по правата на човека и разрешаването на конфликти в научноизследователския институт The Wilson Center, написа туит, в който казва, че някои тълкуват „Z“ като съкратено от „за победи“. Други пък предполагат, че „Z” е съкращение от „запад” и е предназначено да обозначава насочена към запад пехота.

Значението на символа все още не е потвърдено от руски военни източници. Въпреки че буквата „Z” не е в руската азбука, тя изглежда се е вплела в по-широкия руски дневен ред. Из Русия са забелязани автомобили, нарисувани със символа, а бизнесът също го използва.



​Преди дни няколко хиляди души се събраха в Белград, Сърбия, за да изразят подкрепата си към руския президент Владимир Путин и руската инвазия в Украйна, както и враждебното си отношение към НАТО. Сред тях също можеше да се види символът „Z”.

В първата седмица на март в социалните мрежи се появи и видео на група руски националисти, протестиращи в Санкт Петербург. Те бяха заснети да носят суитшърти, нарисувани с бяло „Z“ заедно с думите „Ние не се отказваме от своите“. Не е ясно кога е заснето видеото.

Russian nationalists are rallying in support of the war with Ukraine pic.twitter.com/IonxefBoef

В неделя руският гимнастик Иван Куляк се появи на церемония по връчването на медалите с буквата „Z” на екипа му. Международната федерация по гимнастика призова Фондацията за етика на гимнастиката да разследва действията на Куляк.

The International Gymnastics Federation will open disciplinary proceedings against the gymnast Ivan Kulyak



The Russian athlete went to the awards ceremony with the letter Z on his chest pic.twitter.com/MJY9fs8yPz