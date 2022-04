Противопожарните служби в Северна Италия се борят през последните дни с няколко горски пожара, подсилвани от ветровете и сухия въздух, предаде ДПА.

В петък вечерта започна пожар в остойностите на Лаго Маджоре, който днес бе поставен под контрол. Но другаде, например в провинциите Бреша, Леко и Сондрио, огнената стихия продължава да се разгръща. Досега са унищожени няколко хектара гори.

Пожари има също в Лигурия и Пиемонт, в северозападната част на страната, вкл. в близост до градовете Империя и Савона.

#waldbrand #fuocoforesta #vigilidelfuoco #LagoMaggiore Fire Next in top of hills surrounding Lago Mergozzo pic.twitter.com/3vDV9gJG3t