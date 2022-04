Украйна предложи да проведе "специален кръг" от преговори с Русия в обсадения град Мариупол.

„Да. Без никакви условия. Готови сме да проведем „специален кръг от преговори“ точно в Мариупол“, написа в Twitter главният преговарящ на Украйна и помощник на президента Михаил Подоляк, цитиран от АФП. "Едно на едно. Две на две. За да спасим нашите момчета, Азов, военни, цивилни, деца, живи и ранени. Всички. Защото са наши. Защото са в сърцето ми. Завинаги", написа Подоляк.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.