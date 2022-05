Един от украинските бойци, намиращи се в стоманодобивния завод "Азовстал" в град Мариупол, се обърна към милиардера Илон Мъск с молба да помогне за евакуацията им, съобщава Ройтерс.

Редица цивилни вече бяха спасени през миналата седмица от завод "Азовстал" по силата на споразумение с Русия, но не беше постигнато споразумение с Москва за евакуация на стотици украински бойци, някои от които са ранени, след седмици на ожесточени руски бомбардировки на стоманодобивния комплекс.

"Хората казват, че Вие, @elonmusk, идвате от друга планета, за да научите хората да вярват в невъзможното. Нашите планети са една до друга, като аз живея на място, където е почти невъзможно да се оцелее“, написа в "Туитър" командирът на 36-а бригада на морската пехота Сергей Волина.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.